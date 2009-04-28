Пішла з життя видатна балерина Єкатерина Максимова (фото)
Актрисі було 70 років
|Єкатерина Максимова. Фото з форуму Балет і Опера
"Сьогодні вночі у себе удома померла видатна балерина сучасності Єкатерина Максимова", - сказала Новікова.
За її словами, причина смерті поки не встановлена.
Єкатерина Сергіївна Максимова у 1958 році закінчила Московське хореографічне училище, і одразу поступила в трупу Большого театру, де працювала до 1988 року. Дебютувала на сцені в партії Маші в балеті Чайковського "Лускунчик”.
У репертуарі Народної артистки СРСР Максимової - всі найбільші ролі класичних балетів: Жізель (однойменний балет Адана), Китрі ("Дон Кихот" Мінкуса), Одетта-Оділія ("Лебедине озеро" Чайковського), Аврора (його ж "Спляча красуня"), Балерина ("Петрушка" Стравінського), а також спектаклів сучасного репертуару - Жанна ("Полум`я Парижа" Асафьева), Попелюшка (однойменний балет Прокофьева), Джульєта (його ж "Ромео і Джульєта"), Катерина (його ж "Кам`яна квітка"), і багато інших.
|Єкатерина Максимова у балеті "Анюта". Фото з сайту Tobook.ru
Останній виступ Єкатерини Максимової на сцені Большого театру відбувся 1 лютого 1999 року, в день її 60-річчя, в мінібалеті М. Кларк "Сади Вілландрі" – це був подарунок хореографа до ювілею Єкатерини Максимової.