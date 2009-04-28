Пішла з життя видатна балерина Єкатерина Максимова (фото)

Видатна балерина Єкатерина Максимова померла у вівторок на 71-му році життя, повідомила РІА новості пресс-аташе Большого театру Катерина Новікова.

"Сьогодні вночі у себе удома померла видатна балерина сучасності Єкатерина Максимова", - сказала Новікова.

За її словами, причина смерті поки не встановлена.

Єкатерина Сергіївна Максимова у 1958 році закінчила Московське хореографічне училище, і одразу поступила в трупу Большого театру, де працювала до 1988 року. Дебютувала на сцені в партії Маші в балеті Чайковського "Лускунчик”.

У репертуарі Народної артистки СРСР Максимової - всі найбільші ролі класичних балетів: Жізель (однойменний балет Адана), Китрі ("Дон Кихот" Мінкуса), Одетта-Оділія ("Лебедине озеро" Чайковського), Аврора (його ж "Спляча красуня"), Балерина ("Петрушка" Стравінського), а також спектаклів сучасного репертуару - Жанна ("Полум`я Парижа" Асафьева), Попелюшка (однойменний балет Прокофьева), Джульєта (його ж "Ромео і Джульєта"), Катерина (його ж "Кам`яна квітка"), і багато інших.

Одна з самих прославлених балерин Росії 1 лютого широко відсвяткувала 70-річний ювілей у Московському музичному театрі імені Станіславського і Неміровіча-Данченка. На сцені "рідного" для Максимової і її партнера і чоловіка Володимира Васильєва ювілейні торжества пройшли в жовтні минулого року.

Останній виступ Єкатерини Максимової на сцені Большого театру відбувся 1 лютого 1999 року, в день її 60-річчя, в мінібалеті М. Кларк "Сади Вілландрі" – це був подарунок хореографа до ювілею Єкатерини Максимової.