Міноборони дякує прокуратурі та МВС

Керівництво Міністерства оборони України висловило вдячність Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх справ України за допомогу у викритті фактів перевищення службових повноважень колишніми посадовими особами, які працювали у організаціях, підпорядкованих Міноборони у 2006 році, та шляхом підробки службових документів мали на меті заволодіти військовим майном.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, так, у березні-травні 2006 року колишнім директором філії Центрального спеціалізованого будівельного управління (госпрозрахункового) Міністерства оборони України “Укроборонбуд” В.МЕЛЬНИКОМ від імені Міністерства оборони України з грубим порушенням вимог чинного законодавства та існуючого порядку було укладено низку договорів про спільне будівництво (реконструкцію) об’єктів житлово-цивільного призначення, створення інженерної інфраструктури для їх будівництва (реконструкції) шляхом пайової участі сторін.

Предметом цих договорів було визначено спільну діяльність сторін стосовно проектування та будівництва (реконструкції) об’єктів житлово-цивільного призначення із вбудовано-прибудованими приміщеннями соціально-побутового, торговельного, адміністративного призначення та інженерними мережами.

При цьому визначався пайовий внесок Міністерства оборони України у договорі, який складався з конкретного майна (будівлі та споруди військових містечок, земельні ділянки тощо), право власності на яке в подальшому на підставі судових рішень визнавалося за приватними структурами, з якими укладалися договори.

Управлінні прес-служби Міноборони зазначає, що договори укладалися від імені Міністерства оборони України представником з перевищенням наданих йому повноважень, за відсутності рішення міністра оборони України на укладення таких договорів та без погодження їх директором Департаменту будівництва Міністерства оборони України, зміст договорів суперечив вимогам чинного законодавства України, в тому числі й земельного.

Внаслідок укладення цих договорів із сфери управління Міністерства оборони України було незаконно виведено значні активи.

Крім того, деякі договори були укладені за допомогою підробки підпису колишнього директора філії Центрального спеціалізованого будівельного управління (госпрозрахункового) Міністерства оборони України “Укроборонбуд” В.МЕЛЬНИКА, який був уповноважений діяти від імені Міністерства оборони України. У переважній більшості випадків Міністерство оборони України дізнавалося про факт укладення договору лише із судових рішень, якими за приватними структурами визнавалося право власності на майно, що складало пайовий внесок Міністерства оборони України за договором.

При цьому, як правило, справи розглядалися, а рішення на користь приватних структур виносилися без участі уповноваженого представника Міністерства оборони України, яке не мало можливості скористатися законним правом на судовий захист своїх майнових прав та інтересів у зв’язку з тим, що не повідомлялося про розгляд цих справ. На адресу Міністерства оборони України надсилалися лише рішення судів, які на момент їх надходження вже набрали законної сили.

Таким чином, внаслідок незаконного захоплення державного майна, в тому числі “рейдерським” шляхом, за допомогою незаконних судових рішень, відбувалося масове вилучення військового майна, майна державних підприємств та земельних ділянок зі сфери управління Міністерства оборони України.

У свою чергу Міністерством оборони України вживалися усі можливі заходи щодо виявлення фактів незаконного відчуження державного майна та повернення їх законним шляхом до власної сфери управління.

Зокрема, за клопотанням Міністерства оборони України органами прокуратури та внутрішніх справ були порушені кримінальні справи відносно колишнього керівництва філії Центрального спеціалізованого будівельного управління (госпрозрахункового) Міністерства оборони України “Укроборонбуд” та інших осіб, вживаються заходи прокурорського реагування щодо захисту інтересів держави, проводяться перевірки та надання правової оцінки діям вказаних осіб під час укладання договорів від імені Міністерства оборони України.

Також вносяться апеляційні, касаційні подання та скарги на судові рішення, які зазвичай вже набрали законної сили, а також подання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подаються у встановленому порядку позовні заяви в інтересах держави в особі Міністерства оборони України.

При виявленні нових фактів укладання фіктивних інвестиційних договорів Міністерством оборони України регулярно повідомляється Генеральна прокуратура України.