Як спалах свинячого грипу впливає на ціну нафти

Котирування ф`ючерсів на сиру нафту на торгах у вівторок знизилися. Падінню попиту на нафту, і без того ослабленого світовою економічною кризою, сприяв спалах свинячого грипу, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування червневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизились на 22 центи, або на 0,4%, - до 49,92 дол. за барель.

Котирування червневих ф`ючерсів на нафту марки Brent на ICE Futures знизились на 33 центи, або на 0,7%, - до 49,99 дол. за барель.

Вірус свинячого грипу продовжив розповсюджуватись планетою, і у вівторок перші випадки захворювання були зареєстровані в Ізраїлі і Новій Зеландії. Поки про смерті, викликані новим штамом грипу, повідомили тільки в Мексиці, де, як передбачається, і з`явився цей вірус. Глобальна пандемія цього захворювання в разі виникнення може призвести до значного зниження туристичних потоків й економічної активності.

Ціни на нафту, однак, знизились лише на 3% відтоді, як у вихідні відомства охорони здоров`я у всьому світі підвищили рівень загрози пандемії свинячого грипу. Невелике зниження цін на золото учасники ринку пояснили невизначеністю щодо того, чим закінчиться ситуація з свинячим грипом.

Більше того, як тільки котирування ф`ючерсів на нафту помітно перевищують рівень 50 дол. за барель, відбувається відчутне зниження, оскільки інвестори чекають однозначного сигналу, який вказав би на те, як довго ще продовжиться спад у провідних економіках. Одним з потенційних індикаторів можуть стати результати США стрес-тестів найбільших банків, що проводяться урядом. Ці тести було розроблено для того, щоб визначити ступінь готовності банків перенести нові збитки. В уряді заявили, що результати буде обнародувано наступного тижня, але, згідно з виданням Wall Street Journal, регулюючі органи вже повідомили про те, що банкам Bank of America Corp. і Citigroup Inc. необхідно залучити більше капіталу.

Повідомляється також, що в результаті економічного спаду у світі вже утворився надлишок запасів сирої нафти. З цієї причини може виявитись недостатньо оцінити вплив спалаху свинячого грипу на ринок. Міжнародне енергетичне агентство й інші провідні організації, що займаються прогнозами, майже кожного місяця знижують свої оцінки перспектив попиту на нафту в 2009 році, а Організації країн-експортерів нафти довелося скоротити нафтовидобуток відповідно до зниження попиту.

У середу останні дані щодо запасів нафти обнародує Управління енергетичної інформації при Міністерстві енергетики США. Аналітики, опитані Dow Jones Newswires, у середньому прогнозують, що запаси нафти за тиждень 18-24 квітня виросли на 2,1 млн. барелів. Запаси нафти в США вже відзначаються на найвищому рівні з вересня 1990 року.

Запаси бензину, як очікується, знизилися на 300 000 барелів, тоді як запаси дистилятів, зокрема, топкового мазуту й дизельного пального, збільшилися на 700 000 барелів. Коефіцієнт завантаженості нафтопереробних потужностей, згідно з прогнозом, виріс на 0,1 процентного пункту до 83,5%.

Американський інститут нафти повідомив про те, що за тиждень 18-24 квітня запаси нафти збільшилися на 4,6 млн. барелів. Крім зростання запасів нафти, в інституті також повідомили про зростання запасів бензину на 2,6 млн. барелів, а також про зростання запасів дистилятів на 1,6 млн. барелів.

Після виходу цього звіту ціни на нафту впали до 49,30 дол. за барель.

Котирування травневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися на 55 пунктів, або на 0,4%, - до 1,3977 дол. за галон. Котирування травневих ф`ючерсів на топковий мазут закрилися падінням на 62 пункти, або на 0,5%, - до 1,3167 дол. за галон.