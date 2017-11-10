У Криму під час судилища українському політв'язню Балуху викликали "швидку"

Під час засідання Роздольненського районного суду окупованого Криму українському активісту Володимиру Балуху, якого обвинувачують в зберіганні боєприпасів, стало зле, йому викликали «швидку допомогу».

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Як повідомляє Радіо «Свобода», Балух не може стояти через біль у спині. Засідання суду відклали на кілька годин. Раніше ФСБ РФ затримала активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Раніше активіст встановлював український прапор на даху свого будинку, а також табличку на стіні будинку "вулиця Небесної сотні 18".

4 серпня 2017 року так званий Роздольненський райсуд окупованого Криму виніс вирок Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, справу було відправлено на повторний розгляд. 7 листопада Роздольненський райсуд почав повторно розглядати справу Балуха.