Нардепи зізналися, чи готові запровадити в Україні поняття третьої статі

Українські депутати не готові піти шляхом Німеччини та оголосити про появу третьої статі поряд із чоловіками і жінками. Тоді як у ФРН суд зобов’язав владу додавати у свідоцтва про народження гендерну ідентичність тих, хто не є ні чоловіком, ні жінкою, йдеться в сюжеті ТСН.

Нардеп Логвинський працює в Раді Європи якраз над схожою тематикою, тому легко перераховує 12 видів трансгендерів. Та задається питанням, чи потрібні окремі туалети для представників цього середнього роду. А Мушак пропонує піти ще далі та замислитися над правами секс-роботів, наприклад, чи може він відмовити в статевій близькості людині.

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Однак більшість народних обранців так серйозно в проблематику не заглиблювалися і говорили винятково про те, чи є жіноподібні чоловіки та чоловікоподібні жінки в Раді. Гончаренко зізнався, що серед депутатів вистачає категорії "не те і не те", а Острікова заявила, що любить усіх людей, включно з фемінними чоловіками. Тетерук пригадав, що міг заплакати лише в дитинстві, а Кіссе зізнався, що може це зробити і тепер. "Від злості, що не можу чогось досягти", - пояснив він. Підсумувала ж розмірковування колег Червакова: "Світ збожеволів, скочується у прірву! Третя стать – це народний депутат".

Раніше депутати зізналися, як фліртують в українському парламенті. "Флірт – це уже та межа, яку не треба переходити", - вважає Сергій Тарута. Він розповів, що коли працював у бізнесі, встановлював для працівників чіткий регламент, що стосувався, зокрема, одягу, котрий не ставав би приводом для спокуси колегам. А от Борислав Береза просить обійтися без пуританства.

Як повідомляв УНІАН, що Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення визнати існування третьої статі та ввести її до книги запису актів цивільного стану (РАЦС). Зокрема, зазначається, що графа «стать» не повинна бути обмежена варіантами чоловіча чи жіноча.