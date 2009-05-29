Аналітики прогнозують, що ВВП впаде на 15-16%

Падіння промислового виробництва Україні в 2009 році становитиме 18%, реальний ВВП може знизитися на 15-16%, прогнозують аналітики компанії «Форекс клуб».

Як йдеться в переданому агентству УНІАН прес-релізі, найбільше зниження буде зафіксовано в машинобудуванні – 42%, у металургії – 35%, у хімічній промисловості – 25%. Відновлення зростання в цих галузях аналітики прогнозують тільки восени 2009 року.

За прогнозами аналітиків, обсяги продукції сільського господарства, на яке доводилося 11% від усього ВВП за даними за 2008 рік, до кінця 2009 року можуть становити близько 6-8%. Обсяг продукції будівельної галузі на кінець квітня 2009 року становив 8,985 млрд. грн., що становить лише 44,4% від показника за січень-квітень минулого року. Тобто, падіння обсягів будівництва за період із січня до квітня, порівняно з аналогічним періодом минулого року, становило 57,6%. До кінця 2009 року падіння даного сектору може становити 35-40% проти поточних 57,6%.

Як вважають аналітики «Форекс клубу», з урахуванням прогнозних значень падіння промислового виробництва (-18%), сільського господарства (+6-8%), будівельної галузі (-35%), реальний ВВП у 2009 році може знизитися на 15-16%.

Як повідомляв УНІАН, Європейській банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій січневий прогноз зниження валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2009 році з мінус 5% до мінус 10%.

ЄБРР також прогнозує нульову динаміку зміни ВВП країни в 2010 році.

Свій прогноз ЄБРР пояснює зниженням цін на товари українського експорту і, як результат, зниженням його обсягів. Крім того, прогнозується зростання цін на енергоносії, які імпортуються в Україну.

У січні 2009 року ЄБРР прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2009 і 2010 рр. на рівні 5%.

У квітні ц.р. Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники спаду ВВП для України на 2009 р. із 6% до 8% і покращив прогноз інфляції – з 17% до 16,8%. Водночас прогноз ВВП на 2010 р. МВФ покращив до плюс 1%, прогноз інфляції – до 10%.

Державний бюджет України на 2009 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.