Патрульні поліцейські наділи червоні стрічки та пройшли експрес-тестування на ВІЛ з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Співорганізаторами заходу виступили Управління патрульної поліції м. Києва та МБФ «Альянс громадського здоров’я» (Альянс), за участі ГО «Конвіктус-Україна» та ГО «Клуб Еней».

Це перший такий захід, покликаний підвищити обізнаність патрульних поліцейських щодо проблеми ВІЛ, вірусних гепатитів та інших соціально небезпечних захворювань, адже у повсякденній роботі вони часто стикаються з ситуаціями підвищеного ризику інфікування.

«Наше завдання - забезпечити безпеку громадян! А починається громадська безпека з особистої безпеки патрульного поліцейського, який під час несення служби на вулиці щодня стикається з серйозними ризиками, у т.ч. з соціально-небезпечними захворюваннями, такими як туберкульоз, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція. Сьогодні ми власним прикладом демонструємо нашим співгромадянам важливість профілактики та особистого захисту, який починається з проходження простої та безболісної процедури – експрес-тесту на ВІЛ та вірусний гепатит С. Ми дбаємо про здоров’я та безпеку патрульних, які піклуються про громадську безпеку та громадське здоров’я!» - заявив під час прес-брифінгу Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

«Сьогодні в Україні стартувала медійна освітня кампанія «ВІЛ небезпечний, поки ти не знаєш про нього!». Символічно що саме офіцери столичної патрульної поліції, перші з українських правоохоронців, надягли сьогодні символічні червоні стрічки та пройшли експрес-тестування на ВІЛ. Адже кожен десятий із зафіксованих цього року 15 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції припадає саме на Київ. Експрес-тест на ВІЛ або вірусний гепатит С – швидка та ефективна процедура, яка, поки ще не стала буденною для наших громадян. Втім, про наявність вірусу в організмі може сказати лише тест, а вчасно розпочата терапія дає змогу ВІЛ-інфікованим людям прожити довге і повноцінне життя. Сучасні препарати дають можливість хворим на вірусний гепатит С повністю одужати вже через 3 місяці лікування. Альянс вітає готовність керівництва Патрульної поліції проводити подібні акції і сподівається на подальшу продуктивну співпрацю!» -поінформував присутніх Андрій Клепіков, виконавчий директор Альянсу громадського здоров’я!

«Успішність виконання Загальнодержавної програми боротьби зі СНІДом залежить від ефективності взаємодії між органами правопорядку, охорони здоров’я, соціальними службами та громадськими організаціями. Така взаємодія може здійснюватися лише у формі партнерства, спрямованого на покращення умов надання людям, уразливим до ВІЛ та інших інфекцій, життєво-важливих послуг з профілактики, лікування та підтримки. UNODC, UNAIDS та інші агентства ООН допомагають розбудові такого партнерства. Правоохоронці відіграють важливу роль у захисті та укріпленні громадського здоров’я. Знати свій статус, привертати увагу людей, які можуть бути інфікованими, аби забезпечити їхній своєчасний доступ до лікування – це тема актуальна сьогоднішнього дня!», - підсумував Ростислав Гаврилов, координатор Офісу ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) у Україні.

Під час акції кожному екіпажу були вручені спеціальні службові блокноти та планшети для складання службових документів, які, водночас, містять корисну довідкову інформацію про державні та недержавні сервіси для профілактики ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань. Працюючи з представниками уразливих до ВІЛ груп населення, зокрема, споживачами ін’єкційних наркотиків, та секс-працівниками, Альянс не раз стикався з випадками упередженого ставлення до них працівників поліції, різного роду проблемними ситуаціями, які часто спричинялись браком достовірної інформації і контактів. Протягом останнього року співробітники Альянсу провели десятки тренінгів для особового складу Національної поліції щодо дотримання прав та інтересів уразливих груп, ознайомлення з наявними нормативними документами у цій сфері. Відтепер завжди під рукою у кожного екіпажу патрульної поліції будуть телефони гарячих ліній з питань ВІЛ, туберкульозу та замісної терапії, контакти громадських організацій та соціальних служб, які працюють з уразливими групами населення. Це має спростити роботу патрульного та сприятиме оперативному вирішенню проблемних ситуацій під час несення служби.

Акція підтримує основні меседжі глобальної кампанії UNAIDS до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Моє здоров’я, моє право!» (#myrighttohealth)

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Альянс громадського здоров’я – провідна українська громадська організація, співвиконавецьЗагальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та реципієнт Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Хоча основна діяльність Альянсу спрямована на профілактику ВІЛ серед груп найвищого ризику, значна увага приділяється роботі серед загального населення, а також серед представників силових структур – військовослужбовців Міністерства оборони, Національної гвардії та Національної поліції України Пропагування тестування на ВІЛ - один з важливих напрямків діяльності Альянсу, адже за офіційною статистикою шлях передачі ВІЛ через кров, характерний для України в перше десятиліття розвитку епідемії, вже перестав бути домінуючим – за останньою офіційною статистикою більше 70% людей інфікуються статевим шляхом. У 2017 році в рамках програм Альянсу було протестовано на ВІЛ 237 тисяч осіб в усіх регіонах України, для 7,8 тис. (3,3 %) з яких результати тесту виявилися позитивними! Найбільше позитивних результатів тесту на ВІЛ виявлено у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.