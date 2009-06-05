Селищна рада замінила тризуб на серп і молот

Голованівська селищна рада (Кіровоградська область) прийняла рішення про демонтаж тризуба на памятному знаку та встановлення серпа і молота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник обласного осередку ВО «Свобода» Дмитро РОМАЩЕНКО.

За його інформацією, відповідне рішення було одностайно ухвалено депутатами селищної ради 22 травня, а в ніч на 4 червня тризуб з пам`ятного знаку Голованівська демонтували і замість нього встановили серп і молот.

Д.РОМАЩЕНКО наголосив, що за такі дії передбачена відповідальність у розділі XV Кримінального кодексу України «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян», ст.338 (наруга над державними символами).

За словами Д.РОМАЩЕНКА, обласна організація ВО «Свобода» вимагає розпустити депутатський корпус Голованівської селищної ради та притягнути її членів до кримінальної відповідальності.

Тієї ж ночі, коли було демонтовано тризуб, невідомі облили фарбою погруддя Тараса Шевченка у цьому ж селищі. Як повідомила УНІАН керівник ВЗГ УМВС в Кіровоградській області Віталіна БЕВЗЕНКО, міліція вивчає цей випадок і шукає хуліганів. На сьогодні погруддя знято і відправлено на реставрацію.