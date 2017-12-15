Бійці 43-го мотопіхотного батальйону на один день стали Cвятими Миколаями (відео)
19:03, 15 грудня 2017Суспільство
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Просто у наметах військового містечка під Дніпром вони цілий день пакували подарунки дітям.
На один день Cвятими Миколаями стали бійці 43-го мотопіхотного батальйону
На один день Cвятими Миколаями стали бійці 43-го мотопіхотного батальйону. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожНа Харківщині бійці АТО купили 61 квартиру по житловій програміВони лише місяць як повернулись з передової. Просто у наметах військового містечка під Дніпром вони цілий день пакували подарунки дітям. Цукерки, печиво, фарби та іграшки збирали разом із волонтерами.
І загалом встигли спакувати майже 2 тисячі наборів. У першу чергу подарунки від військових "Миколаїв" відправляться до дітей-сиріт.
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