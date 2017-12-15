Бійці 43-го мотопіхотного батальйону на один день стали Cвятими Миколаями (відео)

На один день Cвятими Миколаями стали бійці 43-го мотопіхотного батальйону. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Харківщині бійці АТО купили 61 квартиру по житловій програміВони лише місяць як повернулись з передової. Просто у наметах військового містечка під Дніпром вони цілий день пакували подарунки дітям. Цукерки, печиво, фарби та іграшки збирали разом із волонтерами.

І загалом встигли спакувати майже 2 тисячі наборів. У першу чергу подарунки від військових "Миколаїв" відправляться до дітей-сиріт.