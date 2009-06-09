Збройний напад у Києві: директору фірми «Фармак» стріляли в спину

Сьогодні вранці в Подільському районі столиці було скоєно збройний напад на директора фармацевтичної фірми «Фармак», 1950 року народження.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, напад скоєно о 7.30 біля її будинку в приватному секторі на вулиці Старицького.

Як зазначив співрозмовник агентства, коли жінка виходила з подвір’я, щоб сісти в автомобіль, невідомий двічі вистрелив їй в спину і втік.

На місці пригоди нападник залишив свій скутер та шолом. Через кілька сотень метрів від цього місця оперативники знайшли пістолет німецького виробництва, калібру 5,6 мм.

Співробітники міліції відправили речові докази на експертизу й опитують можливих свідків злочину. Вживаються заходи з розшуку злочинця.

Поранену жінку госпіталізовано, й на даний час, за попередніми даними, отримані нею рани не становлять загрози життю.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ст. 15 Кримінального кодексу України (замах на злочин).

Відпрацьовуються всі версії, спрямовані на розкриття злочину, серед яких службова діяльність потерпілої, зауважили в міліції.