На метро в Дніпропетровську грошей немає

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ порекомендував владі Дніпропетровської області шукати «внутрішні ресурси» для продовження будівництва метро в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, такі рекомендації містить офіційна відповідь міністра на запит голови Дніпропетровської ОДА Віктора БОНДАРЯ.

«Закон України «Про державний бюджет на 2009 рік» не передбачає фінансування будівництва і розвитку Дніпропетровського метрополітену», – говориться в листі Й.ВІНСЬКОГО.

При цьому міністр зазначає, що питання виділення бюджетних коштів на ці цілі може бути розглянуте під час підготовки змін до держбюджету на 2009 рік шляхом перерозподілу витрат в розмірі 500 млн. грн., передбачених на будівництво Донецького метрополітену.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен було здано в експлуатацію 29 грудня 1995 року. Протяжність першої лінії метро 7,1 км. Планом розвитку метро передбачено будівництво ще трьох станцій в центрі Дніпропетровська.

З початку 2009 року на підтримку Дніпропетровського метрополітену перераховано 6,314 млн. грн., з яких кошти держбюджету становили 1%, або 67,6 тис. грн.