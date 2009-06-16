Курс валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінився порівняно з 15 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,58-7,645 грн./дол., з продажу – 7,65-7,69 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився порівняно з 15 червня і становить 10,53/10,72 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,62 грн./євро, з продажу – в межах 10,61-10,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,8% порівняно з 15 червня і становить в середньому 0,2333 грн./рубль, продажу – знизився на 0,5%, до 0,2511 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,24 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,63 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. (курс дещо підвищився з учорашнього дня).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,54 грн./євро, що на 0,5% дешевше, ніж учора, продажу – 10,70 грн./євро, на 0,4% дешевше.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 1,6% порівняно з 15 червня і становить в середньому 0,2332 грн./рубль, продажу – знизився на 0,6%, до 0,2526 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,65 грн., євро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,72 грн., євро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,61/7,65 грн., євро – 10,58/10,70 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 червня, становить: гривні до долара США – 7,6114, до євро – 10,541789, до російського рубля – 0,24431.