Експерт: 60% ліків, прописуваних хворим, - зайві

Правила прописування ліків, які радили ввести багато фахівців, формально затверджені Міністерством охорони здоров`я України, але фактично не діють.

Про це свідчить експеримент, проведений бюро журналістських розслідувань «Свідомо».

У березні ц.р. міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ своїм наказом затвердив Національний формуляр, який чітко описує, які ліки потрібно призначати при яких хворобах. Він, зокрема, був створений для того, щоб убезпечити пацієнтів від непотрібних їм ліків, що призначаються лікарями за хабарі від фармацевтичних компаній.

Для проведення експерименту бюро домовилося з 23-річним хлопцем, який підозрював у себе гастрит.

На прохання «Свідомо» одна з провідних приватних клінік Києва обстежувала пацієнта, діагностувала у нього хронічний гастрит і загрозу раку стравоходу, і призначила ліки відповідно до Національного формуляру.

Після цього, маючи на руках результати обстеження, учасник експерименту відвідав п`ять випадково вибраних київських поліклінік.

Лише у двох призначене лікування частково відповідало правилам. При цьому в одній з цих поліклінік термін прийому ліків був дуже малий для повного лікування, а в іншій - разом з передбаченими правилами було прописано чотири зайві препарати.

Ще в двох поліклініках лікарі рекомендували інших фахівців, відмовившись призначати лікування. У п`ятій за рахунком поліклініці лікар прямо в кабінеті продав учасникові експерименту ліки, що не відповідають формуляру, плюс запропонував купити біологічно активну добавку і пристрій під назвою «структуризатор води».

«Національний формуляр розробляли десять років 47 наукових установ. На нього покладали великі надії як на засіб зниження валу непотрібних препаратів. Але МОЗ не передбачило анінайменшої відповідальності за порушення стандартів. Фактично, він створив довідник, а не правила для лікарів», - говорить автор розслідування Олександр АКИМЕНКО.

За оцінками Валентина ПАРІЯ, одного з розробників формуляру, 60% прописуваних в Україні ліків - зайві.