Ситуація на ринку праці України - майже як у Європі

За кордоном зараз тимчасово працюють півтора мільйона громадян України, 80% з них – це висококваліфіковані фахівці, які мають вищу або професійно-технічну освіту, хоча трудяться, як правило, не за спеціальністю, здебільшого – у сферах транспорту, будівництва, торгівлі, обробної промисловості тощо.

Про це повідомила міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА під час неформальної зустрічі міністрів праці країн-членів Євросоюзу і держав-партнерів ЄС, яка відбулася в Женеві у рамках 98-ї сесії Міжнародної конференції праці (МКП).

Як поінформували УНІАН в прес-службі Мінпраці, за словами Л.ДЕНІСОВОЇ, за допомогою посередницьких структур щороку офіційно працевлаштовується лише незначна частина наших співвітчизників – 1-2% від загального числа трудових мігрантів, що працюють за кордоном.

Л.ДЕНІСОВА вважає, що економічні й соціальні наслідки міграції робочої сили з України мають як позитивні, так і негативні моменти. Позитив – це зайнятість, збереження трудових навичок, можливість отримання доходів і надання допомоги своїй сім’ї. За різними оцінками, така допомога щороку становить від 2,5% до 5% ВВП, сказала міністр.

Водночас, підкреслила вона, не можна не брати до уваги й негатив, а це – відтік кваліфікованої робочої сили з України, зруйнування у багатьох випадках сімейних відносин, недостатній соціальний захист трудящих-мігрантів, ризики пенсійного забезпечення.

„Уряд України прагне регулювати трудову міграцію насамперед шляхом формування сучасного, мобільного внутрішнього ринку праці – з одного боку, а з іншого – посилюючи правову й соціальну захищеність громадян України, які виявили бажання працювати або вже працюють за кордоном. Крім того, проводиться державна політика стосовно повернення громадян України – трудових мігрантів – на Батьківщину”, - наголосила міністр.

Вона також зазначила, що сьогодні ситуація на ринку праці України є близькою до ситуації, що склалася у більшості європейських країн. Її дещо ускладнила світова фінансова криза. Однак тут вже спостерігається тенденція до сповільнення негативних процесів. Приміром, поінформувала Л.ДЕНІСОВА, чисельність безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, зменшилася і становить нині майже 718 тис. осіб проти 930 тис. у січні 2009 року.