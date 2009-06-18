Світовий банк взявся розібратися із здоров’ям і демографією в Україні

25 червня відбудеться презентація першої черги дослідження Світового банку “Здоров’я та демографія в Україні”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апарату РНБОУ, про це повідомив директор у справах України, Білорусі та Молдови Світового банку Мартін РАЙЗЕР під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

За словами М.РАЙЗЕРА, в ході цього дослідження розглядаються виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі станом здоров’я населення та демографічною ситуацією. Він зазначив, що вже вивчені регіональні відмінності вказаних проблем.

Перша черга дослідження, що буде презентована 25 червня, має назву “Трагедія, яку можна уникнути: подолання кризи здоров’я в Україні. Досвід Європи”.

Також у ході зустрічі співрозмовники обговорили подальше реформування системи охорони здоров’я, поліпшення основних демографічних показників, співпрацю Світового банку з РНБО.