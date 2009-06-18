СБУ накрила конвертаційний центр, який вивів у тінь більше 400 млн.

У Дніпропетровську Службою безпеки України виявлено та ліквідовано конвертаційний центр, що діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, обласною прокуратурою за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

У рамках розслідування справи оперативно-слідчою групою, до якої увійшли співробітники СБУ та МВС, був затриманий організатор конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 1,5 млн. грн. з банківського рахунку фіктивного підприємства.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності.

Під час обшуків виявлено і вилучено печатки, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, за допомогою якої через систему «Клієнт-Банк» здійснювалось керування рахунками. Відповідно до отриманих санкцій суду в кількох банківських установах міста заарештовані рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 750 тис. грн.

Встановлено, що за допомогою незаконного конвертаційного центру за 2008-2009 роки у тіньовий обіг переведено понад 400 млн. грн.