Інститут радіології отримав у подарунок ВЧ-скальпель

Міжнародний добродійний фонд, створений народним депутатом України Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, напередодні Дня медичного працівника подарував Інституту медичної радіології ім. Григор’єва високочастотний скальпель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, високочастотний електрокоагулятор ЕК-300М1 передано в подарунок відділенню гінекологічної онкології Інституту.

У повідомленні наголошується, що за статистикою в 2006 р. за допомогою, пов`язаною з проблемами гінекології, до поліклінічного відділення Інституту медичної радіології звернулися 5994 жінки, в 2008 р. - вже 6807. Відповідно, зростають обсяги оперативного лікування, а за допомогою ВЧ-скальпеля можна ефективніше проводити оперативне втручання, при цьому наблизивши його рівень до європейських стандартів.

Зокрема, електрокоагулятори для з`єднання живих біологічних тканин дозволяють проводити відновні операції практично на всіх видах м`яких тканин. Ця технологія дозволяє зберегти під час хірургічної операції життєві функції органів, сприяє швидкому загоєнню. Так, застосування ТК-300М1 дозволяє: істотно скоротити час хірургічної операції; практично запобігти крововтраті; безкровно розтинати і герметично заварювати м`які тканини; скоротити післяопераційну реабілітацію; знизити кількість необхідних анальгетиків; запобігти розповсюдженню ракових клітин.

У повідомленні також говориться, що керівництво Інституту неодноразово зверталося по допомогу до різних державних установ і фонди, але безрезультатно.