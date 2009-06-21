Нацбанк зазначає зниження активності на міжбанку в червні

З початку червня на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося істотне зниження ділової активності, яке супроводжувалося відповідним зменшенням обсягів валютних операцій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому Нацбанк зазначає, що, незважаючи на дані тенденції, НБУ проводив інтервенції як з купівлі іноземної валюти, так і з її продажу. За інформацією Нацбанку, серед останніх найзначнішими були операції з підтримки валютного попиту НАК «Нафтогаз України».

Також наголошується, що НБУ продовжує проводити валютні аукціони з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку червня було проведено чотири таких аукціони, на яких було продано 5,55 млн. дол. США і 0,67 млн. швейцарських франків. Аукціон з продажу євро не відбувся через відсутність заявок на участь у ньому.

За даними Нацбанку, курс гривні до долара США порівняно з початком червня практично не змінився – на готівковому ринку з продажу доларів США відбулося його зміцнення на 0,06% – до 7,661 грн./дол. США, на міжбанківському ринку – зниження на 0,04%, до 7,639 грн./дол. США.

Зміцнення офіційного курсу гривні до долара США з початку місяця становило 0,02% – до 7,6174 грн./дол. США. Відносно євро гривня девальвувала на 0,44% – до 10,60 грн./євро, а до російського рубля – на 0,71%, до 2,45 грн./10 рублів.