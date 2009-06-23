Світові ціни на нафту знизилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 22 червня на провідних нафтових біржах знизилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 66,98 (-2,21) дол./бар. (з постачанням у серпні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 66,93 (-2,62) дол./бар. (з постачанням у липні).