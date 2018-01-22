У День соборності над окупованою Луганщиною підняли український прапор (фото, відео)

Синьо-жовтий стяг, оздоблений кількома десятками повітряних кульок, здійняли у небо у Станиці Луганській військові та учні місцевих шкіл.

Як ідеться у сюжеті ТСН, так вирішили відзначити День соборності. Коли прапор злетів, вітер одразу поніс його у бік окупованого Луганська.

Цьому не завадили ані дощ, ані поривистий вітер. Дійство супроводжувалося виконанням гімну України та гучними оплесками.

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Захід провели за сприяння місцевої влади, відділу цивільно-військового співробітництва ОТУ "Луганськ", членів спілки учасників бойових дій АТО Луганщини та місцевих школярів.

"Полотнище розміром шість на одинадцять метрів було виготовлено волонтерами Донеччини та передано в дар жителям сусідньої області як символ єдності України", - йдеться в тексті повідомлення прес-центра АТО в Facebook.