Тимошенко переймається мовними правами нацменшин

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення проаналізувати стан забезпечення мовних прав представників національних меншин під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників шкіл.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

За даними Управління, доручення дане на підставі критичних публікацій у ЗМІ і адресоване міністру освіти і науки Івану ВАКАРЧУКУ, міністру культури і туризму Василю ВОВКУНУ, голові Державного комітету у справах національностей та релігій Юрію РЕШЕТНІКОВУ.

Адресати доручення мають надати інформацію про результати аналізу у тижневий строк, відзначили в Кабміні.