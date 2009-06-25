Низка ГО називає небезпечним візит Патріарха Московського в Україну

Представники ряду громадських організацій незадоволені запланованим на 27 липня - 5 серпня візитом в Україну Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Про це вони сказали сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Голова Всеукраїнського товариства “Просвіта”, народний депутат Павло МОВЧАН вважає, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛО є передусім політиком. «Щодо місії самого патріарха, зрозуміла річ, що він передусім є політиком, а потім уже предстоятелем церкви. Сюди він їде як політик напередодні наших політичних випробовувань, щоб схилити вірян на бік того чи іншого претендента на президентську посаду. Це однозначно“, - сказав він.

П.МОВЧАН також вважає, що патріарх буде “вирішувати і кадрові питання”.

Голова Громадянської кампанії “Пора” Євген ЗОЛОТАРЬОВ вважає візит патріарха в Україну небезпечним через те, що він може вкотре завезти в Україну “вірус канонічності”, на який хвора православна церква.

“Зараз в української церкви з’являється можливість пройти через реформацію чи то шляхом перетворення у помісну церкву, чи то шляхом автокефалії, чи іншим шляхом, але, на жаль, українська православна церква не зможе її пройти, якщо постійно буде інфікуватися від своєї дочірньої церкви оцією канонічністю і всім тим, що тягне нас в минуле”, - сказав він.

На запитання журналістів, як саме “Пора” зустрічатиме патріарха, Є.ЗОЛОТАРЬОВ відповів: «Як християни, з повагою. Але до нас їде політик, і саме як російського політика ми будемо його і зустрічати”.

Голова Братства Андрія Первозваного Олександр ГУДИМА запевнив, що його організація докладе усіх зусиль, щоб змусити російську церкву призначати на вищі посади церковних людей, а не “махінаторів, корупціонерів, політиків, інородців”.

Голова виконкому УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО наголосив, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛО є мордвином. “І коли людина говорить, що він росіянин і що це його земля, то уявіть, якщо румун каже, що Італія - це їхня земля, а Рим - мать городов румунських”, - сказав він.