Порушено кримінальну справу щодо застосування сльозогону проти журналістів

Печерське райуправління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом хуліганських дій охорони КП «Київська фармація» щодо знімальної групи телепроекту «Закрита зона».

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, справу порушено за ст. 296 Кримінального кодексу України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, близько 11.00 охоронці адміністративного будинку КП «Київська фармація», який знаходиться на вулиці Івана Франка, застосували сльозогінний газ відносно знімальної групи телепроекту «Закрита зона», які на фоні згаданої будівлі записували «стенд-ап».