У «справі Олійника» затримали екс-прокурора та міліційного начальника
18:28, 26 червня 2009Суспільство
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Інформація Генпрокуратури
У рамках розслідування кримінальної справи щодо загибелі громадянина Валерія Олійника слідчі Генеральної прокуратури затримали колишнього прокурора і начальника райвідділу міліції Голованівського району Євгена ГОРБЕНКА та Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.
Про це УНІАН повідомили у Генпрокуратурі.
За інформацією Генпрокуратури, вони затримані в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули смерть) Кримінального кодексу України.
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