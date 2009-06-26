У «справі Олійника» затримали екс-прокурора та міліційного начальника

У рамках розслідування кримінальної справи щодо загибелі громадянина Валерія Олійника слідчі Генеральної прокуратури затримали колишнього прокурора і начальника райвідділу міліції Голованівського району Євгена ГОРБЕНКА та Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у Генпрокуратурі.

За інформацією Генпрокуратури, вони затримані в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули смерть) Кримінального кодексу України.