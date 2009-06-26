Кожен четвертий згоден повідомити "куди слід" про корупцію (опитування)

За останні три роки в Україні зросла кількість людей, які нетерпимо ставляться до корупції в правоохоронній та судовій системах і готові про це повідомляти.

Такі висновки сьогодні на прес-конференції в УНІАН за результати проведеного анонімного соціологічного опитування в усіх регіонах України серед населення, адвокатів, прокурорів, міліціонерів озвучив керівник аналітичного центру Інституту прикладних гуманітарних досліджень Михайло БУРОМЕНСЬКИЙ.

«За останні три роки ситуація дуже серйозно змінилася – в Україні збільшилась кількість людей, які не сприймають корупцію. Якщо раніше таких було 15%, то зараз 25. Крім того, зростає кількість людей, які готові повідомляти про факти корупції, передусім це молодь», - сказав М.БУРОМЕНСЬКИЙ.

За його словами, експерти вважають, що «це є певною мірою реакція населення на те, що корупція в Україні набуває цинічних ознак».

В той же час близько 50% опитаних зазначають, що їхні звернення до правоохоронних органів так чи інакше стикалися з пропозицією дати хабар.

Також М.БУРОМЕНСЬКИЙ зазначив, що сьогодні досить небезпечним є факт існування певних розцінок, за якими на користь тих чи інших осіб приймаються рішення прокурорами, суддями.

Він також зауважив, що на разі змагальність сторін в судовому процесі «це марево». За його словами, необхідно змінювати систему підготовки, перепідготовки адвокатів, суддів, прокурорів.

У свою чергу експерт вказаного інституту Ігор ШЕХОВЦОВ зазначив, що, на думку переважної кількості респондентів, найбільше корумпованими є особи, які приймають рішення на стадії вивчення заяв про злочин, або правопорушення.

В той же час 72% опитаних зауважили, що найбільше корупція процвітає в судах, з ними йдуть органи прокуратури та слідства.

У свою чергу інший експерт інституту Сергій СИРОТЕНКО зазначив, що певною мірою крім того, що «корупція є частиною життя українського суспільства протягом багатьох, багатьох років» для її «процвітання» є той факт, що три кодекси (Адміністративний, Господарський і Кримінально-процесуальний) приймалися в різні часи і сьогодні не відповідають потребам часу.

Разом з тим він зауважив, що в судах не дотримуються принципу черговості розгляду справ суддями, а навпаки та чи інша справа надається судді адміністративно, що дає підстави для корупційних дій.

На переконання С.СИРОТЕНКА, щоб унеможливити, або мінімізувати корупцію в суддівській системі необхідно вирішити проблему добору суддів на посаду. Зокрема, по-перше, ввести тестування на перевірку фаховості, по-друге, щоб ця людина була максимально публічно відомою, і, по-третє, необхідно забезпечити доступ до суддівської професії шляхом відмежування від доступу до конкретної посади.