Погода на завтра: дощі, грози, шквали

29 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. На Закарпатті, в Карпатах та Прикарпатті пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали 17-22 м/с, в окремих районах град, у південній частині місцями короткочасний дощ, місцями грози, при грозах шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21° (на заході місцями 13-18°), на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°, на Прикарпатті 22-27°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 15-20°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі 30 червня пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень 1 липня місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, в решту часу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, вночі 30 червня місцями шквали 15-20 м/с.

Температура по області 30 червня вночі 17-19°, вдень 28-30°; 1 липня вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі 16-21°, вдень 28-33°; 1 липня вночі 14-19°, вдень 25-30°.

28 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, у Дніпрі біля Києва 23°.