Полтавчани навчать львів'ян відключати боржників від каналізації

З сьогоднішнього дня у Львові працюватиме бригада фахівців «Полтававодоканалу», яка за допомогою приладу «Спрут» від’єднуватиме від каналізації квартири неплатників. Відновлюватимуть водовідведення лише за умови повної сплати боргу та оплати 250 грн. за під’єднання. Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

Кампанія з відключення триватиме впродовж п’яти днів.

За інформацією міськради, борг споживачів за послуги «Львівводоканалу» становить 95 млн. грн.., щомісяця сума зростає приблизно на мільйон. Відтак комунальники надіслали попередження двом тисячам абонентів, заборгованість яких коливається від 300 гривень до 10 тисяч гривень. Тим мешканцям, які не розрахуються з боргами, або не укладуть угоду на поступове погашення боргу, загрожує примусове відключення від каналізації.

Упродовж 2008-2009 років провели шість кампаній з примусового відключення боржників від каналізації. Фахівці «Полтававодоканал» приїжджали до Львова щокварталу. За цей період було від’єднано більш як 700 помешкань неплатників, загальна сума боргу яких перевищувала 1,3 млн. грн. Завдяки проведеним кампаніям дебіторська заборгованість населення зменшилась на 5 млн. грн.