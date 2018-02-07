"Лицарі міста": в українських містах з'явилися "дружинники", які б'ють людей за кинуті недопалки та алкоголь (відео)

Групи молодих людей, що називають себе «Лицарями міста», організовуються через Telegram та виходять на патрулювання вулиць.

У декількох містах України (Дніпро, Львів, Вінниця, Луцьк, Кременчук) з'явилися групи активістів, які патрулюють вулиці і «привчають» людей до громадського порядку, не гребуючи застосовувати силу.

Читайте такожУ Києві на Позняках сталася бійка із стріляниною (відео)Групи молодих людей, які називають себе «Лицарі міста», організовуються через канал в Telegram. Там же вони викладають звіти про своє «патрулювання», супроводжуючи їх відеозаписами.

Як зазначено на каналі, мета організації – боротьба проти негативних соціальних явищ: «дебошири, алкоголіки, наркомани, закладчики, грабіжники, феєрверки, цигани і тд». Підкреслюється, що одним із принципів дії «Лицарів» є законність.

У більшості випадків активісти шукають на вулицях громадян, які розпивають алкоголь або кидають на землю недопалки від цигарок. «Дружинники» вимагають від особи припинити безлад, а якщо вона відмовляється – переходять до образ, яка може завершитись конфліктом із застосуванням сили.

Так в одному зі звітів про «патрулювання» у Вінниці йдеться про конфлікт "дружинників" з компанією, що вживала спиртне на вулиці , який закінчився бійкою. Відео інциденту активісти виклали в мережу.

У Telegram організації описуються й інші подібні інциденти. Так, в одному з епізодів один із «лицарів», якщо вірити звіту, застосував проти людини, яка відмовився піднімати недопалок, газовий балончик. Інший «несвідомий» постраждав, за те, що не тільки не підняв недопалок, але ще і представився учасником АТО.

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.

30 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не дозволить, щоб громадська організація «Національні дружини» позиціонувала себе як альтернативне парамилитарне формування, і підкреслив, що в Україні є державна монополія на застосування насильства, яка належить правоохоронним органам.

31 січня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що вважає позитивним створення громадських об'єднань для надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні порядку, додавши, що члени таких рухів повинні діяти в рамках чинного законодавства.