Через нелегальне перевезення мігрантів у Греції затримали 120 українців, з них 42 засудили - МЗС

"Існують якісь сумнівні агенції або фактично злочинні угрупування, які наймають наших громадян вже з конкретною метою для того, щоб вони перевозили нелегальних мігрантів до Греції", - розповіли у МЗС.

У Греції за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів затримано 120 громадян України, з яких 42 засуджено від 8 до 25 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, у Греції загалом затримано 120 українців за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів, з яких 42 українців засуджено, а інші нині перебувають під слідством. "Зараз засудженими є 42 громадянина України за перевезення нелегальних мігрантів", - сказав Погорельцев.

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Як зауважив дипломат, спостерігається негативна тенденція, бо кількість громадян, які затримані й засуджені за перевезення нелегальних мігрантів, зростає.

"Проблема серйозна ще й тому, що законодавством Греції передбачені доволі суворі санкції за перевезення нелегальних мігрантів, дуже суворі. І наші громадяни, які вже засуджені, отримали терміни ув'язнення від 8 до 25 років", - наголосив він.

Я сказав Погорельцев, випадків довічного засудження українців не було, і будь-яка така інформація не відповідає дійсності.

Українські консули вживають усіх необхідних заходів для захисту прав та інтересів українців. "Консули повністю виконують свої зобов'язання. Постійно, не було жодного (судового) засідання, щоб українці не були забезпечені перекладачем або (правовим) захистом українських громадян", - запевнив Погорельцев.

Також консули відвідують затриманих українців у місцях тримання під вартою. Зокрема консульські посадові особи у 2016 році здійснили 12 відвідань пенетенціарних закладів, у 2017 році було відвідано 26 українців, а у 2018 році вже було здійснено два відвідання.

Водночас не кожен затриманий українець виявив бажання надати консулам про себе інформацію, а "багато хто не бажає йти на контакт з консулом для того, щоб консул передав відповідні дані у компетентні органи".

"До чого тут компетентні органи? Справа в тому, що є очевидна схема, за якою наші громадяни просто втягуються до цієї протиправної діяльності, і в тому числі структурами на території України", - пояснив дипломат.

"Існують якісь сумнівні агенції або фактично злочинні угрупування, які наймають наших громадян вже з конкретною метою для того, щоб вони перевозили нелегальних мігрантів до Греції", - сказав директор консульського департаменту МЗС.

За його словами, можна стверджувати, що принаймні частина українців "цілком усвідомлювали те, що вони мають робити, куди вони їдуть, і що вони мають перевозити нелегальних мігрантів, і напевно усвідомлювали, що за цей злочин передбачено доволі суворе покарання".

Погорельцев звернувся до всіх українців з проханням "уникати підписання контрактів із сумнівними агенціями, із сумнівними компаніями щодо незрозумілого працевлаштування". "І безумовно, не погоджуватися на перевезення нелегальних мігрантів. Вони мають чітко усвідомлювати, що це передбачено дуже суворе покарання", - заявив дипломат.

За словами Погорельцева, переважно йдеться про жителів з Одеської, Моколаївської та Херсонської областей. "Перспектива великих заробітків несумісна з тими покараннями, які вже фактично мають ті 42 особи - винесені вже вироки від 8 до 25 років позбавлення волі. Це наші громадяни мають усвідомлювати", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Словенії затримали українця, який віз 20 мігрантів з Пакистану.