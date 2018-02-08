Комісар ОБСЄ після візиту на Закарпаття підтримав двомовний підхід в українській освіті

Дзаньєр висловив зацікавленість взаємодіяти з українською владою щодо практичних кроків для зміцнення єдності українського суспільства.

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Дзаньєр висловив підтримку двомовному підходу в українській освіті з метою збереження самобутності національних меншин та одночасно зміцнення ролі державної мови.

Як йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ, Дзаньєр 5-7 лютого відвідав Закарпаття для ознайомлення з міжетнічними відносинами у регіоні.

Верховний комісар відвідав Ужгород, Мукачеве, Берегове та село Соломонове. Він обговорив питання, які пов'язані з національними меншинами та місцевою владою, спільнотами меншин та іншими зацікавленими сторонами.

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Особливу увагу Дзаньєр приділив проблемам меншин у галузі освіти.

Він обмінявся думками щодо модальностей втілення нещодавно прийнятого закону про освіту в Україні з представниками влади, національних меншин та спеціалістами зі сфери освіти.

Також представник ОБСЄ відвідав декілька шкіл у регіоні, включаючи школу, яка реалізовує пілотний проект двомовного навчання.

"Двомовна освіта є ефективним засобом знайти баланс між збереженням та сприянням розвитку самобутності меншин, який водночас дозволяє здійснити успішну соціальну інтеграцію завдяки зміцненню ролі державної мови", - наголосив Дзаньєр.

У цьому зв'язку він привітав використання цього підходу у багатонаціональному закарпатському регіоні.

Верховний комісар додав, що співпрацюватиме з українською владою щодо політичних рішень та практичних кроків у зміцненні інтеграції українського різноманітного суспільства.

Довідка УНІАН. Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Водночас мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Згідно із висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті. Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект має бути внесено на розгляд Верховної Ради навесні.