У Києві презентували фільм про легендарного бійця АТО – оперного співака Сліпака

Зйомки стрічки відбувались у Львові, Парижі та на місці бойових дій, де воював та загинув Василь Сліпак.

У столичному кінотеатрі «Україна» відбулась прем’єра документального фільму «Міф», яка розповідає історію життя Героя України Василя Сліпака - соліста Паризької національної опери, волонтера, який пішов добровольцем на фронт і віддав своє життя, захищаючи Україну.

Як повідомляє урядовий портал, режисерами картини є Леонід Кантер та Іван Ясній, продюсерами – Катерина Мізіна та Олександр Дріз.

«Зйомки стрічки відбувались у Львові, Парижі та на місці бойових дій, де воював та загинув Василь Сліпак. Архівне відео, спогади побратимів переплітаються з елементами анімації у виконанні Юрія Журавля та поєднують у фільмі два жанри - кіно та концерт», – йдеться в повідомленні.

За словами одного із авторів кінокартини режисера Леоніда Кантера, образ Василя Сліпака збирали по усьому світу: «Це історія про дуже щасливе життя - добродушної, життєлюбної і веселої людини, і хоча під час перегляду стрічки на очах стоять сльози - ця історія не трагічна, а героїчна. Коли ти бачиш таку потужну неймовірну історію життя – починаєш замислюватися над своїм власним та думати про власні цінності».

«Я відчуваю гордість, що в один час зі мною жила така особистість і боролася за такі важливі речі. Тепер він став потужнішою зброєю, ніж сам собі уявляв», - додав він.

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Брат героя фільму Орест Сліпак переконаний, що завдячуючи цьому фільму, ми будемо пам’ятати про тих героїв, які віддали життя за Україну та продовжують відстоювати незалежність України на Сході країни.

«Я б дуже хотів, щоб цей фільм став мотивацією для звернення максимальної уваги до тих Героїв, які воювали і знаходяться зараз в тяжкому стані, які потребують допомоги та реабілітації», - говорить Орест Сліпак.

Як зазначає портал, проект MYTH / МІФ став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Сума державної фінансової підтримки цього фільму становить 620 тис. грн, при загальній вартості виробництва 1 млн 577 тис. 282 грн. Зйомки стрічки проходили з серпня 2016-го року до квітня 2017-го.

Міністр культури України Євген Нищук подякував авторам фільму за створення цієї стрічки та наголосив на необхідності створення мистецькими засобами образу сучасного українського героя.

Боєць 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, волонтерка Галина Клемпоуз з позивним “Перлинка”, яка воювала разом із Василем Сліпаком, поділилася своїми спогадами про цю світлу, оптимістичну та надзвичайно позитивну людину.

«Він був дуже позитивною і веселою людиною, завжди заряджав усіх на усмішки. Були моменти, коли у нас виникали якісь побутові проблеми, я йшла засмучена, а він підходе – кулак до лоба і каже – ми думаємо про хороше, посміхайся, і після цього не можна було залишитися байдужим. Окрім того, він був надзвичайно скромною людиною, не хотів, щоб якось його всесвітня слава впливала на стосунки з нами та його сприйняття. Був завжди нарівні з усіма, виконував роботу разом з усіма - потрібно було щось копати, він копав, потрібно було нести – він ніс. А ще, він багато співав, вперше я це почула, коли він чистив кулемет, влаштовував міні-концерти в окопах, виконував традиційні українські пісні і деякі арії з опер і завжди посміхався…», – розповіла Галина Клемпоуз

З 8-го лютого стрічка «МІФ» виходить на екрани українських кінотеатрів.

Як повідомляв УНІАН, Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського у Донецькій області.

20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.