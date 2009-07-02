СБУ знайшла "врізку" на магістральному нафтогоні

На Херсонщині Службою безпеки України виявлено та припинено розкрадання сирої нафти з магістрального нафтопроводу високого тиску “Кременчук – Херсон”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, співробітниками УСБУ в Херсонській області спільно з службою безпеки Придніпровської дирекції магістрального нафтопроводу (ПДМН) „Укртранснафта” було виявлено та припинено спробу несанкціонованого під’єднання до нафтопроводу.

За висновками фахівців, кустарна підготовка до врізки (штучна перфорація трубопроводу та підготовка до монтажу відвідної труби) призвела до пошкодження нафтопроводу, що могло спричинити виток нафти та забруднення навколишнього середовища.

Матеріали СБУ направлено до УБОЗ УМВС України в Херсонській області для вирішення питання про порушення кримінальної справи.