Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних актрис

Анджеліна Джолі очолила список найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, який щорічно складає журнал Forbes, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

З червня 2008 року по червень 2009 року Джолі заробила 27 мільйонів доларів, в основному, за рахунок відсотка від зборів фільму "Wanted" ("Особливо небезпечний"), знятого режисером Тимуром Бекмамбетовим. Крім того, актриса одержала високий гонорар за роль у фільмі "Salt", який ще не вийшов на екрани.

Друге місце в списку найбільш високооплачуваних актрис дісталося Дженніфер Еністон, яка заробила 25 мільйонів доларів. Найбільше грошей, за даними укладачів рейтингу, Еністон принесла участь в комедії "Марлі і я". Крім того, відзначає Forbes, Еністон продовжує одержувати дохід від телесеріалу "Друзі", де вона зіграла одну з головних ролей.

Меріл Стріп з доходом у 24 мільйони доларів, значну частину яких їй принесла роль в екранізації мюзиклу "Мамма Міа", зайняла третє місце. На рядок нижче опинилася Сара Джесіка Паркер, яка заробила 23 мільйони доларів на кіноверсії телесеріалу "Секс у великому місті". Замикає п`ятірку найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду Камерон Діас з доходом у 20 мільйонів доларів.