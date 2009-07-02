Укртелеком змінює номери замовлення міжміського зв'язку

Із 14 жовтня 2009 року змінюється порядок виходу на служби замовлення послуг міжміського й міжнародного телефонного зв`язку відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 29 вересня 2008 року № 1200 «Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Укртелеком».

Із 14 жовтня вихід абонентів на служби замовлення послуг міжміського й міжнародного телефонного зв`язку здійснюватиметься шляхом набору префікса «0» (дочекатися безперервного сигналу), потім – номеру служби замовлення послуг міжміського телефонного зв`язку «171» або номеру служби замовлення послуг міжнародного телефонного зв`язку «191»–«195».

Таким чином, для замовлення послуг міжміського телефонного зв`язку після 14 жовтня 2009 року необхідно буде набрати номер 0-171. Сьогодні замовлення послуг міжміського телефонного зв`язку здійснюється за номерами 8-11, 8-13, 8-171, 8-175, 8-191— 8-195.

Для замовлення послуг міжнародного телефонного зв`язку необхідно буде набрати номери 0-191 — 0-195. Сьогодні замовлення послуг міжнародного телефонного зв`язку здійснюється за номерами 8-11, 8-13, 8-191 — 8-195.

Вихід абонентів на службу, яка надає довідку про міжміські й міжнародні коди (інформаційно-довідкова послуга АМТС), із 14 жовтня здійснюватиметься за номером 0-170 у всіх регіонах, окрім Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської областей і м. Севастополь. У даних регіонах вихід до вказаної служби здійснюватиметься за номером 170 (без набору «0» перед номером служби).