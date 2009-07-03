Кабмін пом'якшив умови маркування харчів, що містять ГМО

Кабінет Міністрів України пом`якшив умови маркування продуктів харчування, що містять генетично модифіковані організми. Своєю постановою (від 1 липня 2009 р. №661) Кабмін підвищив рівень вмісту генетично модифікованих організмів у продуктах, за якого продукт не маркується, як такий, що містить ГМО, з 0,1% до 0,9%.

Згідно з документом, продукти, вміст ГМО в яких вищий від 0,9%, підлягають маркуванню. У переліку складових харчового продукту після найменування кожного інгредієнта з тих, що містять ГМО або вироблені з їх використанням, у дужках дописується “генетично модифікований”, “містить генетично модифікований організм” або “вироблений з генетично модифікованого організму” із зазначенням найменування організму або до кожної такої складової робиться виноска. Напис виконується таким самим шрифтом, що й перелік складових.

Для харчових продуктів, які містять одну складову, напис “генетично модифікований”, “містить генетично модифікований організм” або “вироблений з генетично модифікованого організму” із зазначенням найменування організму виконується на етикетці шрифтом розміром не менш як 2 мм”.

Харчові продукти, які містять ГМО в обсягу більш як 0,9% або вироблені із сільськогосподарської продукції, вміст ГМО в якій становить понад 0,9%, на які не нанесений відповідний напис, підлягають вилученню з обігу.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову №468, якою затвердив порядок маркування харчових продуктів, що містять більш як 0,1% генетично модифікованих організмів (ГМО).