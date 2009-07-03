Долар на міжбанку пішов вниз

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,7720/7,7960 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,7725/7,7875 грн./дол. До закриття цінові рівні впали – 7,7270/7,7470 грн./дол.

Про це сказано в повідомленні компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:45 Національний банк України вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання по валютній парі EUR/UAH 10,73 грн./євро, а також оголосив про проведення інтервенції з купівлі й продажу валюти за курсом 7,63/7,65 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2485/0,2497 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2484/0,2492 грн./рубль. До закриття торгів ціни досягли поточного низу 0,2468/0,2477 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся й становив 31,2635 рублів за долар (+0,0985).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3930/1,4025 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8780/10,9155 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,8680/10,8980 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,8070/10,8455 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку було куплено 181,516 млн. дол. США, продано 181,52 млн. дол. США за курсом 7,665663/7,664498 грн./дол. Євро було куплено 40,287 млн., продано – 40,722 млн. за курсом 10,855571/10,888119 грн./євро. Російських рублів було куплено 476,556 млн., продано – 385,386 млн. за курсом 0,24726/0,24858 грн./рубль.