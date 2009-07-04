Кабмін затвердив порядок надання кредитів фермерам

Кабінет міністрів України своєю постановою від 1 липня 2009 р. №651 затвердив порядок використання у поточному році коштів Стабілізаційного фонду для надання кредитів фермерським господарствам.

Текст постанови опублікований на сайті парламенту.

Порядком визначається механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання кредитів фермерським господарствам, зокрема на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Бюджетні кошти направляються на надання кредитів фермерським господарствам, у власності та/або в оренді яких є не більш як 500 га сільськогосподарських угідь, на умовах конкурсу на поворотній основі в розмірі, який не перевищує 100 тис. грн. на одне господарство.

Фінансова підтримка надається в рамках бюджетних коштів, передбачених на ці цілі.