Польща може продовжити контракт щодо російського газу до 2035 р.

Польща може продовжити контракт на постачання російського газу до 2035 р. Як передає Reuters, про це заявив радник прем`єр-міністра Польщі Дональда Туска з енергетичних питань Матей Возняк в інтерв`ю польським ЗМІ.

"Ми можемо погодитися на продовження контракту, зараз слушний момент для обговорення цього питання. Завдяки цьому нам не доведеться проводити повторні переговори протягом найближчих кількох років", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

При цьому він зазначив, що Польща планує до 2015 р. збільшити споживання газу майже на 30% (до 18 млрд куб. м в рік), і об`єми постачань будуть ключовою темою переговорів з Росією.

Нині Польща імпортує близько 2/3 всього газу з Росії і веде переговори про постачання близько 2,5 млрд куб. м російського газу починаючи з 2010 р.