Експерт про Ющенка, бюджет, Нацбанк і квазі-прибуток

Закон про збільшення обсягів перерахувань Національного банку до Державного бюджету може бути заветований Президентом, оскільки документ було прийнято з серйозними процедурними порушеннями, а, крім того, обсяги квазі-прибутку НБУ в 2009 році залишаються неясними.

Таку думку висловив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що, згідно з діючим законом про Державний бюджет на 2009 рік, НБУ має перерахувати не менше 4 млрд. грн. квазі-прибутку, отриманого в 2008 році. Центральний банк вже перерахував всю цю суму в державну казну, нагадав економіст.

За словами О.БЛІНОВА, нова ініціатива парламенту отримала значну підтримку уряду, який прагне до збільшення фінансування бюджетного дефіциту, а НБУ є одним із небагатьох джерел, що залишилися, для цього. «Існує висока вірогідність того, що якщо ці гроші перерахують, вони будуть витрачені не на підготовку до Євро-2012, а на фінансування дір у бюджеті «Нафтогазу» й Державному бюджеті загалом», - вважає економіст.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла закон, який збільшує обсяги перерахування квазі-прибутку НБУ до Державного бюджету на 9,8 млрд. грн. Отримані кошти мають бути направлені на фінансування інфраструктурних проектів, пов`язаних із підготовкою до Євро-2012.