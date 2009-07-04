На Херсонщині пожежа знищила 36 га ячменю

Біля села Каїри Горностаївського району Херсонщини, на пайовому полі площею 74,4 га, засіяному ячменем, що орендоване приватним підприємцем, внаслідок короткого замкнення електропроводу лінії електропередач виникла пожежа, внаслідок якої вогнем були знищені 36 га ячменю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.