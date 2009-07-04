На завтра Україні обіцяють дощі, грози, подекуди град

5 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; вдень 22-27°, у південній частині 26-31°; на півночі Лівобережжя вночі 10-15°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Пройде короткочасний дощ, гроза, слабкий град, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 13-18°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

4 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24° тепла.