На Донеччині з харчовим отруєнням потрапили до лікарні 20 дітей

На Донеччині протягом дня 3 липня до центральної лікарні Першотравенського району з селища Мангуш із ознаками харчового отруєння госпіталізована 21 людина, з них 20 дітей віком 10-14 років та 1 дорослий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всі потерпілі відпочивали у дитячому оздоровчому центрі „Сонячний берег”, який належить ВАТ „Точмаш” із Донецька, у селищі Ялта. Станом на 8 годину ранку 4 липня потерпілі перебувають у задовільному стані. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.