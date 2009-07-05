Угоду про газопровід Набукко підпишуть п'ять країн

Міжурядова угода щодо проекту "Набукко" (Nabucco), яка передбачає постачання природного газу з басейну Каспію до Європи оминувши Росію, буде підписана в Анкарі 13 липня Туреччиною, Австрією, Болгарією, Угорщиною і Румунією, повідомив РІА Новости представник Єврокомісії.

"Міждержавну угоду підпишуть Туреччина, Австрія, Болгарія, Угорщина і Румунія за політичної підтримки Німеччини", - сказав співрозмовник.

Проект "Набукко", що оцінюється в 7,9 мільярда доларів, передбачає транспортування природного газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 20-30 мільярдів кубометрів газу. Більшу частину газопроводу буде прокладено через турецьку територію.

Почати будівництво газопроводу планується в 2011 році, постачання газу - в 2014-му.

Серед потенційних джерел енергоносіїв для "Набукко" називаються Азербайджан, Туркменію, Узбекистан, Іран і Ірак. США виступають проти участі Ірану в реалізації "Набукко", проте підтримують ідею транспортування газу до Європи з Іраку.

У Росії, яка будує конкурентні газові нитки через Балтійське і Чорне море, скептично ставляться до шансів "Набукко" на успіх.