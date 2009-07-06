Євросоюз не має грошей, щоб допомогти Україні придбати газ

Європейський Союз не має грошей, щоб допомогти Україні придбати російський газ для закачування в підземні сховища.

Про це заявив на прес-конференції в Москві голова представництва Єврокомісії в Росії Марк ФРАНКО, передає російський канал «Вести»

Він відзначив, що "в основному, це питання між країною-виробником і країною-транзитером".

"ЄС не має грошей, щоб вкласти в це (закачування газу в українські сховища – УНІАН). Ми є свого роду посередниками, прагнучи залучити до цього МБРР (Міжнародний банк реконструкції і розвитку), Світовий банк і подивитися, що вони можуть зробити", - сказав М.ФРАНКО.

За словами представника Єврокомісії, якщо міжнародні фінансові організації зможуть допомогти розв’язати цю проблему, то їх дії "будуть пов`язані з чіткими і довготривалими зобов`язаннями". "Наскільки я знаю, з огляду запасів, відчуття негайної кризи не має, однак, можливо, воно виникне пізніше", - додав він.

У разі виникнення проблем з транзитом газова криза виллється для Європи в кризу економічну. "Євросоюз дуже серйозно до цього (проблем транзиту газу через Україну - УНІАН) ставиться. У січні газова криза справила дуже велике враження. У середньостроковій перспективі у нас серйозні плани щодо лібералізації і диверсифікації газових поставок", - відзначив голова представництва Єврокомісії.

Мета запланованих цією європейською організацією дій, за словами М.ФРАНКА, лише одна - "зробити ситуацію менш уразливою для зовнішніх ударів з точки зору поставок газу". Він нагадав, що на останньому самміті ЄС у червні Єврокомісії було доручено якнайшвидше підготувати план або пропозиції, спрямовані на зменшення уразливості Європи в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України і Росії щодо розв’язання питання поставок газу в зимовий період. Україна для розв’язання проблеми із закачуванням газу в ПСГ просить про виділення європейськими фінінституціями 4,2 млрд. дол. кредиту.

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна на сьогодні розглядає варіант надання кредитів Європейським Союзом і Росією для оплати газу, який необхідно закачати в ПСГ України.