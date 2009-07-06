Власника Метрограду і двох столичних готелів звинувачують у шахрайстві

Міліція обвинувачує столичного бізнесмена Мстислава СКОРОБОГАТОВА у шахрайстві з чужим майном, зокрема, з рядом торгових центрів та готелів Києва.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, наразі з цього приводу слідчим управлінням главку порушена та розслідується кримінальна за ст.190 (шахрайство), ст.358 (підробка документів), ст.341 (захоплення державних або громадських будівель) Кримінального кодексу України.

Для М.СКОРОБОГАТОВА судом обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, М.СКОРОБОГАТОВА було затримано 30 червня цього року. Він є одним із власників торговельного центру "Метроград", а також готелів "Русь" і "Славутич". Взимку 2009 року він разом із своїм бізнес-партнером Бані Насер АБДУЛЛОЮ подали позов до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі проти держави Україна. Позивачі вимагають компенсації у розмірі 250 млн. доларів за те, що керівництво країни і правоохоронні органи не бажають розслідувати збройні рейдерські захоплення готелів "Русь" і "Юність", а також торговельних центрів "Метроград" і "Метрополіс".

Бізнесмени тоді пояснили, що звернутися до Європейського суду їх примусило те, що загарбники мають лобістів у вищому керівництві України, а українська влада вже третій рік відмовляється втручатися в ситуацію і повертати майно законним власникам.

Раніше ЗМІ оцінювали статок підприємця у 125 млн. дол.