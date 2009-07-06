На Закарпатті блискавка вбила дідуся з онуком

На Закарпатті блискавка вбила відразу двох осіб, в тому числі 12-річного хлопчика.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ`ЯК.

За його словами, трагедія сталася вчора, 5 липня, пізно ввечері. Близько 22.00 до оперативно-рятувальної служби м. Тячів надійшло повідомлення про те‚ що в с. Широкий Луг на полонині Менчул сталася трагедія: грозова блискавка вбила 59-річного селянина та його 12-річного онука. Чоловік разом з хлопчиком випасали вівці на полонині.

Я.БАБ`ЯК також повідомив, що за три останні доби це вже другий випадок загибелі людей у Тячівському районі Закарпатської області через удар блискавки на полонині. Три дні тому від блискавки постраждали троє людей, один загинув одразу, двоє в лікарні.