В Артеку розпочався XVII Міжнародний кінофестиваль дитячого кіно

В Міжнародному дитячому центрі «Артек» відкрився XVII Міжнародний кінофестиваль дитячого та молодіжного кіно з однойменною назвою - «Артек».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, фестиваль розпочався 5 липня з прес-конференції та прем’єрного показу для представників засобів масової інформації конкурсної стрічки «Тайна Мунакра», спільного виробництва Франції, Великої Британії та Угорщини.

Конкурсну програму, яка складається з кращих фільмів для сімейного перегляду, оцінять відразу два журі: професійне і дитяче. Президент професійного журі - народний артист України Олександр БИСТРУШКІН. До складу журі увійшли такі відомі актори та діячі мистецтв, як заслужений артист Росії Ігор ВЄРНІК, заслужений журналіст України Світлана ЛЕОНТЬЄВА, кінорежисер анімаційного кіно Іван МАКСИМОВ (Росія), режисер і продюсер Оксана БАЙРАК (Україна), кандидат мистецтвознавства Ірина ЗУБАВІНА (Україна) та інші.

До складу дитячого журі увійдуть юні глядачі – більше 3 тисяч дітей, які відпочивають у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Як зазначили в Мінсім’ї, артеківський кінофестиваль унікальний тим, що це єдине у світі кіносвято, конкурсну програму якого може одночасно побачити така величезна кількість юних глядачів. Крім того, організатори фестивалю планують щодня проводити з юними артеківцями майже 40 майстер-класів. Зокрема, майстер-класи акторської майстерності для юних артеківців проведуть Лев ДУРОВ, Марат БАШАРОВ, Ольга СУМСЬКА, Ольга ПРОКОФ’ЄВА, Руслана ПИСАНКА, Остап СТУПКА, Раїса НЕДАШКІВСЬКА, Олександр СТРІЖЕНОВ, Сніжана ЄГОРОВА та інші.

XVII Міжнародний кінофестиваль дитячого та молодіжного кіно триватиме до 10 липня.