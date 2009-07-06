На маріупольському підприємстві міліція накрила групу «несунів»

У Маріуполі Донецької області міліція затримала злочинну групу, яка займалася розкраданням металу з території одного з великих підприємств міста, розташованого в Іллічівському районі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції з посиланням на співробітника слідчого відділу Іллічівського райвідділу міліції Ірину КОЦЮБУ, організаторами злочину стали 43-річний механік одного з цехів підприємства і його знайомий, 1974 року народження, що раніше працював на цьому заводі і був засуджений за крадіжку металу.

Схема, за якою діяли зловмисники, була простою і надійною. Так, під час нічної зміни механік дав вказівку підлеглим розварити металеву секцію огорожі, через яку вони винесли з цеху 30 залізних деталей, вага кожної 109 кг.

За територією підприємства цих зловмисників чекали інші на чолі з колишнім працівником підприємства. Потім викрадачі всю ніч возили метал на ручному візку на розташований поблизу пункт прийому металобрухту.

А працівники цеху тим часом заварили огорожу, щоб замести сліди злочину.

За інформацією І.КОЦЮБИ, в результаті злочинних махінацій зловмисникам вдалося заробити 5 тис. грн., хоча навіть за попередніми підрахунками збитки підприємству склали не менше 45 тис. грн.

Незважаючи на такі хитрі дії зловмисників, правоохоронцям вдалося розгадати їх схему і відновити картину злочину.

На даний час всі фігуранти затримані і дали свідчення. Відносно них порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Розкрадання»). Ведеться слідство.