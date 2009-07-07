Нігерійські бойовики захопили в полон українця

Нігерійські бойовики захопили танкер Sichem Peace. Серед заручників з екіпажу - двоє росіян і один українець, повідомив портал «Морський бюлетень-Совфрахт».

Танкер Sichem Peace був атакований бойовиками угрупування «Рух за звільнення дельти Нігера» 5 липня, судно знаходилося в 18 милях від побережжя Нігерії.

Бойовики піднялися на судно, забрали з собою в заручники шістьох чоловік і разом з ними залишили танкер.

Екіпаж, що залишився на судні, відвів Sichem Peace на відстань 100 миль від побережжя, де, мабуть, і дрейфує в даний час.

Серед членів екіпажу - шестеро іноземців: двоє росіян, один українець, двоє філіппінців і один вихідець з Індії, відзначає РІА «Новости».