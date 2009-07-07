Ющенко дав Тимошенко три дні, щоб погасити борги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО вжити негайних заходів щодо погашення заборгованості із зарплати на підприємствах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, сьогодні Президент у листі на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася зі зростанням заборгованості із зарплати на підприємствах країни, зокрема на збагачувальній фабриці «Янівська» Луганської області, працівники якої зарплату не одержують півроку.

З початку року заборгованість на підприємствах України зросла на 26,8% і на 1 червня 2009 року перевищила 1,5 млрд. грн.

«Особливе занепокоєння глави держави викликає зростання з початку 2009 року в 1,4 разу боргів економічно активних підприємств, а це майже 70% загального боргу», - сказала прес-секретар.

Погіршується ситуація на державних підприємствах, заборгованість яких зросла на 21% і становить 180 млн. грн.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент вважає недостатніми і малоефективними заходи уряду в цьому напрямі. Несвоєчасна виплата зарплати призводить до соціального напруження у трудових колективах та може мати небезпечні суспільні наслідки.

І.ВАННИКОВА повідомила, що у листі В.ЮЩЕНКО просить прем`єра вжити негайних заходів щодо погашення заборгованості із зарплати як у державі в цілому, так і на фабриці «Янівська» зокрема та інформувати його про результати у триденний термін.